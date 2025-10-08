度重なる負傷に苦しんできた男が再び、怪我をしたか。川崎フロンターレは10月８日、ルヴァンカップ準決勝・第１戦で柏レイソルと対戦。３−１の勝利を収めた。ダメ押しのチーム３点目は85分に生まれる。75分に途中出場の大島僚太が相手のパスを懸命にブロック。その流れからつないだボールを、最後は伊藤達哉がゴールに流し込んだ。 得点の起点となったのは大島の身体を張った守備。だが、この時のプレーで左足の付け