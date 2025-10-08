川崎の大島僚太が復帰戦で再び負傷か...75分に途中出場→得点の起点になるディフェンス→足を引きずり、試合終了前にピッチを去る

