川崎の大島僚太が復帰戦で再び負傷か...75分に途中出場→得点の起点になるディフェンス→足を引きずり、試合終了前にピッチを去る
度重なる負傷に苦しんできた男が再び、怪我をしたか。
川崎フロンターレは10月８日、ルヴァンカップ準決勝・第１戦で柏レイソルと対戦。３−１の勝利を収めた。
ダメ押しのチーム３点目は85分に生まれる。75分に途中出場の大島僚太が相手のパスを懸命にブロック。その流れからつないだボールを、最後は伊藤達哉がゴールに流し込んだ。
得点の起点となったのは大島の身体を張った守備。だが、この時のプレーで左足の付け根あたりを痛めたか。主戦場のボランチではなく前線にいたが、足を引きずる様子も。ほどなくして座り込んだ大島は、タイムアップを待たず、担架で運ばれてピッチを後にした。
７月の右ヒラメ筋肉離れから約３か月ぶりの復帰戦だったが、川崎の10番はまたも戦線離脱か。怪我の状態が懸念される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
