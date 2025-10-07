今年のノーベル物理学賞が発表され、アメリカの研究者3人が選ばれました今年のノーベル物理学賞には、カリフォルニア大学のジョン・クラークさんとジョン・M・マルティニスさん、イェール大学のミッシェル・H・デヴォレさんが選ばれました。「電気回路におけるマクロ量子力学的トンネル効果」などの研究が評価されました。きのうに続く日本からの受賞とはなりませんでした。