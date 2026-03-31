発明家のドクター中松氏が3月28日に自身のXにポストした内容に驚きの声があがっている。同日夜に中松氏は《今日も特許が2つ取れた ハーバードのコート着て世界発明センターの帽子をかぶって》と投稿し、特許庁の名称が入った封筒を2通持った写真をアップした。この投稿にフォロワーからは《凄い。》《おめでとうございます 先生は今でも数々の発明をされているんですね！感動しました》《その飽くなき探求心に感銘いたします