新TVCM「麺でウカウカ篇」場面カット 相葉雅紀、天海祐希、中川家礼二が出演するセブン‐イレブン新TVCM「麺でウカウカ篇」が10月7日より放送開始。後半のインタビューで相葉は、こだわりの麺が特徴の「およがせ麺」シリーズにちなんで「譲れないこだわり」について、自身のルーティンを明かした。【写真・動画】セブン‐イレブン新TVCM「麺でウカウカ篇」＆メイキング株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、新広