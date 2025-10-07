

新TVCM「麺でウカウカ篇」場面カット

相葉雅紀、天海祐希、中川家礼二が出演するセブン‐イレブン新TVCM「麺でウカウカ篇」が10月7日より放送開始。後半のインタビューで相葉は、こだわりの麺が特徴の「およがせ麺」シリーズにちなんで「譲れないこだわり」について、自身のルーティンを明かした。

【写真・動画】セブン‐イレブン新TVCM「麺でウカウカ篇」＆メイキング

株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、新広告コミュニケーション「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」シリーズの第2弾として、イメージキャラクターの相葉雅紀、オーナー役として天海祐希、ラーメン店の店主役として中川家礼二が出演する新TVCM「麺でウカウカ篇」を、10月7日より放送開始。 本CMは「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」シリーズの第2弾として放映開始する「麺でウカウカ篇」。前回に引き続き、宇宙人アルバイト役に相葉雅紀、オーナー役に天海祐希が登場。さらに今回は、ラーメン店の店主役に中川家礼二を迎え、より賑やかでユーモアあふれる掛け合いが繰り広げられる。

本シリーズは、セブン‐イレブンを舞台に、宇宙人の2人がバイトという思いがけない形で地球に溶け込み、日常の中でセブン‐イレブンの商品と出会っていく様子をドラマ仕立てで描いている。セブン‐イレブンにくるとなにか見つかるかもという期待感「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」をコンセプトに、櫻井、相葉演じる宇宙人たちの商品への新鮮な反応や、オーナー役の天海さんとの心温まる交流を通して、セブン‐イレブンのこだわりや商品の魅力を紹介していくCMとなっている。■CMストーリー

セブン‐イレブンの店内でレジ対応をしている宇宙人アルバイトのもとに、ラーメン店の店主が訪れるところから始まる。「セブンの麺、最近また変わったでしょ」と店主に声をかけられた宇宙人アルバイトは、誇らしげに「スープも麺も、最高なんです！」と答える。さらに、こだわりの麺とスープが魅力の「およがせ麺」シリーズを見つめながら「ほぼ店だな…」と感心する店主の様子に、小さくガッツポーズ。すると店主は「俺も、うかうかしてられへんな」と独特な“うかうかポーズ”を披露。意味が分からず戸惑いながらも真似をする宇宙人アルバイトに、オーナーが「なにやってるの？」とツッコミを入れる。黙り込む2人を前に、オーナーが見事に“うかうかポーズ”を決めてみせると、店主も嬉しそうに「そう！うかうか！」と指南する場面も。最後は3人の温かい掛け合いで締めくくられる。■撮影エピソード

相葉は引き続き宇宙人役としてセブン‐イレブンでのアルバイトに奮闘。天海もオーナー役として再登場し、「およがせ麺」シリーズの魅力を伝える姿を披露しました。さらに今回は、礼二がラーメン店の店主役として初登場し、豪華な共演が実現した。

撮影のハイライトとなったのは、本編でも見どころとなる“うかうかポーズ”のシーン。3人同時の撮影で、カットがかかると思わず全員が笑顔になり、現場は大盛り上がり。和気あいあいとした雰囲気に包まれた。相葉と天海が同じタイミングの撮影となるのは今回が初めて。インタビューでは、相葉が「宇宙人あらわる篇」で神様役だった天海を目の前にして、「“神様だ…！”と嬉しくなった」と感想を語り、共演を心から楽しんだ様子を明かした。

また、礼二との共演シーンでは、天海が「毎日家に帰ってYouTubeを見ています」と打ち明ける場面も。終始温かい空気が広がる、明るく笑顔の絶えない現場となり、無事に撮影が終わった。【相葉雅紀インタビュー】――撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

中川家の礼二さんとは、2002年頃に番組を一緒にやっていた時期がありまして、「久しぶりだね」なんて話もしつつ、またご一緒できたことが嬉しかったですね。天海さんと前回は、合成撮影という形での共演でしたが、今回はご一緒に撮影できたので「神様だ…！」となりました（笑）。お会いできてとても嬉しかったです。印象に残っているのはやっぱりうかうか〜と言って踊っているところじゃないですかね。天海さんも踊るんだ！と思いました。――今回のCMで登場した「およがせ麺」シリーズはこだわりの麺が特徴ですが、これだけは譲れないこだわりを1つ教えてください。

1日1回、もしくはできるだけ発酵食品を摂るようにしています。味噌汁を飲んだり、納豆を食べたり、甘酒を飲んだりなど、できる限りでやっています。きっかけは、今年の春に舞台の本番があったのですが、僕はこれまでずっと重度の花粉症で悩んでいて。薬で止めたりしていたのですが、舞台の本番と一番コンディションが良くない時が重なると思って、その前の年から発酵食品を摂ることをルーティンにしていました。僕個人の感覚ですが、薬を飲まなくても春の公演は乗り切れたので、自分の中でげんを担いで続けています。――CM内で「セブンの麺 最近また変わったでしょ」というセリフがあるようにセブン‐イレブンの商品は進化を続けています。そこで最近ここが自分は進化したなと思うことを教えてください。

この夏はとても暑かったので、体を冷やす対策を色々な形で進化させながら試していました。最後は、中にファンがついていて着るタイプのものにたどり着きました。あれが一番涼しく過ごせますね。――最後にCMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。

今回はおよがせ麺シリーズの撮影で、宇宙人が初めて地元のラーメン店の店主と絡むシーンを撮影いたしました。およがせ麺の魅力も熱弁していますので、ぜひ皆さんお手にとっていただければ嬉しいなと思います。おすすめです。よろしくお願いします。