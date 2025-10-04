9月30日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子（40）が、精力的にSNSを更新している。8月に自身のインスタグラムでは、双子を計画帝王出産の予定と明かしていた中川。出産して間もなく《9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！母子共に健康です！2人とも2600g越え！産声もしっかりしてました》と報告。翌日も《双子男子、あわせて5キロ以上！が爆誕してくれて人生においてレアすぎる体験をした一日》と中川の自作イラス