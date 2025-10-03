ギョーザを包まずに作る方法について、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズ（東京都中央区）が、公式サイトで紹介しています。ニチレイフーズは「超簡単おかず『包まないギョーザ』 しかも冷凍できます」と投稿。「フライパンに皮を敷き詰めて、『すごく大きなギョーザ』をひとつ作るイメージです」と説明し、レシピについて次のように紹介しています。【材料（2人分・直径20センチのフライパン1枚分）