「ギョーザ」を包まずに作れちゃう！ 食品メーカーが伝授する“簡単レシピ”
ギョーザを包まずに作る方法について、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズ（東京都中央区）が、公式サイトで紹介しています。
ニチレイフーズは「超簡単おかず『包まないギョーザ』 しかも冷凍できます」と投稿。「フライパンに皮を敷き詰めて、『すごく大きなギョーザ』をひとつ作るイメージです」と説明し、レシピについて次のように紹介しています。
【材料（2人分・直径20センチのフライパン1枚分）】
・白菜 150グラム（大きめの葉で1と2分の1枚）※同量のキャベツでも可
・塩 小さじ3分の1
・ニラ 4分の1束
・豚ひき肉 200グラム
・長ネギ（みじん切り） 5センチ分
・ショウガ（みじん切り）…1かけ分
（A）
・塩、こしょう 各少々
・しょうゆ 小さじ1
・ごま油 小さじ1
・ギョーザの皮 20枚
・サラダ油 小さじ1
・水 4分の1カップ
・ごま油 小さじ2
・細ネギ（小口切り） 2〜3本
【包まないギョーザのレシピ】
（1）白菜を塩もみする
白菜は1センチ角に切って、ポリ袋に入れる。塩を加えて袋の上からよくもみ、そのまま10分ほど置いておく。
（2）ニラを切る
ニラは約5ミリ幅の小口切りにする。
（3）白菜の水分を絞る
（1）の白菜から十分に水分が出たら、ポリ袋の口を少し開けてぎゅっと水分を絞る。
（4）具材を混ぜる
（3）のポリ袋に豚ひき肉、長ネギ、ショウガ、（A）を加えて袋の上からもむ。しっかりと混ざったら、（2）とごま油小さじ1を加えて、軽く混ざるくらいもむ。
（5）フライパンにギョーザの皮を敷き詰める
冷たいフライパン（直径20センチ）にギョーザの皮の半量を敷き詰める。少しずつずらして円を描くように並べ、中心に1枚置く。
（6）ギョーザの皮にあんをのせる
並べた餃子の皮の中心に、（4）の袋を裏返すようにしてあんをのせる。ヘラなどであんを平らに整えたら、あんの周囲を包むようにして皮を内側に折りこむ。
（7）蒸し焼きにする
（6）の上に残りのギョーザの皮をのせる。中心に1枚置いてから、（5）と同様に並べる。フライパンの縁からサラダ油を回し入れ、中火で加熱する。フライパンを動かしてギョーザが動くようになったら、水を縁から回し入れ、ふたをして中火で5分ほど蒸し焼きにする。
（8）ふたを取ってさらに焼く
フライ返しなどでギョーザを少し持ち上げ、水分が飛んでいることを確認したら、フライパンの縁からごま油小さじ1を回し入れ、ふたをせずに3分ほど焼く。
（9）ギョーザを裏返す
こんがりとした焼き色がついたら、フライパンよりも大きな皿をかぶせてひっくり返し、一度ギョーザを取り出す。取り出したギョーザをそのままスライドし、フライパンに戻し入れる。
（10）裏面を焼く
フライパンの縁からごま油小さじ1を回し入れ、ふたをせずに5分ほど焼く。
（11）器に盛って完成
こんがりとした焼き色がついたら、フライパンからスライドさせるようにして器に盛り、細ネギを散らす。ナイフやピザカッターで切り分けて、好みのタレをつける。
ニチレイフーズは「たくさん作って食べやすい大きさにカットし、冷凍しておきましょう」「冷凍には『冷凍用保存容器』を使ってくださいね」とコメントしています。ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。