ギョーザを包まずに作る方法について、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズ（東京都中央区）が、公式サイトで紹介しています。

ニチレイフーズは「超簡単おかず『包まないギョーザ』 しかも冷凍できます」と投稿。「フライパンに皮を敷き詰めて、『すごく大きなギョーザ』をひとつ作るイメージです」と説明し、レシピについて次のように紹介しています。

【材料（2人分・直径20センチのフライパン1枚分）】

・白菜 150グラム（大きめの葉で1と2分の1枚）※同量のキャベツでも可

・塩 小さじ3分の1

・ニラ 4分の1束

・豚ひき肉 200グラム

・長ネギ（みじん切り） 5センチ分

・ショウガ（みじん切り）…1かけ分

（A）

・塩、こしょう 各少々

・しょうゆ 小さじ1

・ごま油 小さじ1

・ギョーザの皮 20枚

・サラダ油 小さじ1

・水 4分の1カップ

・ごま油 小さじ2

・細ネギ（小口切り） 2〜3本

【包まないギョーザのレシピ】

（1）白菜を塩もみする

白菜は1センチ角に切って、ポリ袋に入れる。塩を加えて袋の上からよくもみ、そのまま10分ほど置いておく。

（2）ニラを切る

ニラは約5ミリ幅の小口切りにする。

（3）白菜の水分を絞る

（1）の白菜から十分に水分が出たら、ポリ袋の口を少し開けてぎゅっと水分を絞る。

（4）具材を混ぜる

（3）のポリ袋に豚ひき肉、長ネギ、ショウガ、（A）を加えて袋の上からもむ。しっかりと混ざったら、（2）とごま油小さじ1を加えて、軽く混ざるくらいもむ。

（5）フライパンにギョーザの皮を敷き詰める

冷たいフライパン（直径20センチ）にギョーザの皮の半量を敷き詰める。少しずつずらして円を描くように並べ、中心に1枚置く。

（6）ギョーザの皮にあんをのせる

並べた餃子の皮の中心に、（4）の袋を裏返すようにしてあんをのせる。ヘラなどであんを平らに整えたら、あんの周囲を包むようにして皮を内側に折りこむ。

（7）蒸し焼きにする

（6）の上に残りのギョーザの皮をのせる。中心に1枚置いてから、（5）と同様に並べる。フライパンの縁からサラダ油を回し入れ、中火で加熱する。フライパンを動かしてギョーザが動くようになったら、水を縁から回し入れ、ふたをして中火で5分ほど蒸し焼きにする。

（8）ふたを取ってさらに焼く

フライ返しなどでギョーザを少し持ち上げ、水分が飛んでいることを確認したら、フライパンの縁からごま油小さじ1を回し入れ、ふたをせずに3分ほど焼く。

（9）ギョーザを裏返す

こんがりとした焼き色がついたら、フライパンよりも大きな皿をかぶせてひっくり返し、一度ギョーザを取り出す。取り出したギョーザをそのままスライドし、フライパンに戻し入れる。

（10）裏面を焼く

フライパンの縁からごま油小さじ1を回し入れ、ふたをせずに5分ほど焼く。

（11）器に盛って完成

こんがりとした焼き色がついたら、フライパンからスライドさせるようにして器に盛り、細ネギを散らす。ナイフやピザカッターで切り分けて、好みのタレをつける。

ニチレイフーズは「たくさん作って食べやすい大きさにカットし、冷凍しておきましょう」「冷凍には『冷凍用保存容器』を使ってくださいね」とコメントしています。ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。