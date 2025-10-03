インドネシア・シドアルジョの倒壊したイスラム寄宿学校から救出された少年＝1日（国家捜索救助庁提供・共同）【シドアルジョ共同】インドネシア東ジャワ州シドアルジョのイスラム寄宿学校で起きた建物倒壊の現場では2日夜も捜索が続いた。行方不明者は約60人いるとされる。発生から約50時間後の1日夜に救出された少年たちは「身動きがとれなかった」「暗く息苦しかった」と生き埋めになった状況を地元メディアに語った。ワヒ