「ついに出たか」「そうだんべぇ〜そうだんべぇ〜〜」鳴り響く創作よさこい音頭『前橋だんべぇ踊り』に合わせて軽快に鳴子を打つ女性――昨年10月に行われた『前橋まつり』に参加した群馬県前橋市の小川晶(あきら)市長（42）は、音楽に合わせてフリフリと腰を揺らすなど、市長になって初めての祭りを全力で満喫していた。あれからわずか１年……。小川市長から、この弾けるような笑顔が消えた。「9月24日、『NEWSポストセブン』が