10月2日はスヌーピーたちが登場するコミック『PEANUTS』が誕生してから75周年です。現在、東京・町田市にある『スヌーピーミュージアム』で行われている特別な企画展を取材し、スヌーピーの魅力に迫りました。企画展『「ピーナッツ」誕生75周年展「ザ・スヌーピー展」世界のともだちになった犬。』（2026年3月1日まで）は、1950年代の連載初期からの貴重な原画など75点が展示されています。今回、展示のためにアメリカのカリフォル