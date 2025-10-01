林官房長官は1日午前の記者会見で、フィリピンのセブ島付近で9月30日遅くに起きたマグニチュード6.9の地震について、「現時点において、邦人被害に関する情報には接してはいないが、在セブ日本国総領事館から邦人に対し、領事メールによる注意喚起を実施している」と明らかにした。その上で「引き続き、フィリピン関係当局から情報収集を進め、邦人被害の情報把握に努めてまいる」と述べた。フィリピン災害対策当局は、この地震で