女性アイドルグループ「仮面女子」が14日、公式X(旧ツイッター)アカウントを更新。驚きの理由でライブが中止になったことを報告した。 【写真】フィリピンの大学生の前でライブを披露した様子距離近っ！ 仮面女子は今月12日から19日まで、フィリピンへライブ遠征している。14日はフィリピンの大学構内で計3回のライブを行うことを予告発表していた。 日本時間正午12時には1本目のライブが終わったことを公