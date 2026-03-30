【マニラ共同】フィリピン政府は30日、日本から軽油14万2千バレルを調達したと発表した。26日に到着したとしている。原油輸入の9割を中東に依存するフィリピンはマルコス大統領が24日に「国家エネルギー非常事態」を宣言していた。