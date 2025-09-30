「ちょっとガムテープを買いに100円ショップへ」……そのはずが、帰宅するとなぜか両手にはスーパーの袋。そして頭の中は“もんじゃ焼き”でいっぱい。そんな日常の出来事を「シンプルなアホ」と自虐的に題した漫画がXに投稿され、共感と笑いを呼んでいます。これはあるあるすぎる……。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ガムテープを買いに行ったはずがなぜかもんじゃ焼きの買い出しに……作者は漫画を日