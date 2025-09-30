異性との友情は成立すると思いますか？クーポンマガジン「ホットペッパー」でスタートした連載企画『ひみつの女子会』が１９０７名の女性に行ったアンケートによると、約６割の人が、「男女性の友情は成立すると思う！」と答えました。ただし、「男性に下心がなければ・・・」という条件付きの意見が多いようです。男性が男女の友情を壊すケースが多いのかもしれませんが、女性の気持ちの変化が原因で友情が崩壊することもないとも