犬が『前足を舐める』ときの心理5選 犬が前足を舐める行動には、癖や暇つぶしだけではない“理由”や“意味”が隠されています。ここでは、その主な心理状態を5つに分けてご紹介します。 1.不安・ストレスを感じている 舐めるという行為は、犬にとって自分を落ち着かせるためのセルフケア行動のひとつ。 留守番が長かった日や、引っ越し・来客などの環境変化があった日は、ストレスから前足を舐め続けることがあります。 2.