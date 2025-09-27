歌手の矢沢永吉が２７日放送の「ｗｉｔｈＭＵＳＳＩＣ」（日本テレビ系）にゲスト出演した。ツアー中のオフの過ごし方について問われた矢沢は「飲みに行ってましたね。大体飛び込みで」と答えた。続けて「全国に名古屋の永ちゃん、福岡の永ちゃんとか。何か知らないけど、あちこちに永ちゃんがいるんですよ。最高におもしろかったのは名古屋かな」と切り出し、エピソードを語り始めた。名古屋ツアー中に飛び込みで飲みに行き