マイナビニュース・エンタメチャンネルの新たな定番記事を目指すお試し企画「日曜トライアル」。今回は、2025年11〜12月に巷(ちまた)を賑わせた流行語を選出する【取りこぼし流行語大賞2025】をお送りする。(左から)津田篤宏、郷ひろみ、トミー・バストウ毎年11月上旬にノミネート語が発表され、その中からトップ10・年間大賞が選ばれる「『現代用語の基礎知識』選 T＆D保険グループ 新語・流行語大賞」。1年を振り返る風物詩とし