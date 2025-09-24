サーティワン『ハロウィン』2025、新作フレーバー「月夜のおさつバター黒ごま入り」や黒ねこポーチ付きセットなど発売

アイスクリーム専門店チェーン「サーティワンアイスクリーム」は10月1日、ハロウィン限定商品を発売する。

限定フレーバーのアイスクリームをはじめ、黒猫をモチーフにしたサンデー、オリジナルの黒ねこポーチが付いたセットなどを展開。ハロウィン当日10月31日までの販売を予定しているが、なくなり次第終了となる。

サーティワン「黒ねこポーチ付き スペにゃるセット」のポーチ

〈ハロウィン商品(価格はすべて税込)〉

2025年サーティワンのハロウィンは、「おかしにゃ おかしにゃ にゃろうぃ〜ん」がテーマ。黒ねこを主役としたさまざまな商品を取りそろえる。販売ラインアップは以下の通り。

【ハロウィンフレーバー】

※いずれもシングル･レギュラーサイズ420円

〈1〉月夜のおさつバター 黒ごま入り

〈2〉マジカルミントナイト

〈3〉魔女のトリック

〈4〉コットンキャンディ

【サンデーなど】

◆カラメルスイートポテトにゃんデー(760円)

◆にゃブルカップ(スモールダブル510円、レギュラーダブル760円)

◆おかしにゃ チョコレートにゃんデー(560円)

◆にゃろうぃん ハッピーフレンズ(450円)

【テイクアウトのセットやボックス】

◆黒ねこポーチ付き スペにゃるセット

スモール2,650円、レギュラー3,210円

◆にゃろうぃん バラエティボックス

スモール＝6個1,870円･8個2,380円、レギュラー＝6個2,310円･8個2,940円

サーティワン 2025年ハロウィン『おかしにゃ おかしにゃ にゃろうぃ〜ん』

〈ハロウィンフレーバー4種を販売〉

ハロウィン向けフレーバーは全4種。新作の「月夜のおさつバター 黒ごま入り」をはじめ、「マジカルミントナイト」「魔女のトリック」「コットンキャンディ」。価格は、シングル･レギュラーサイズ各420円(税込)。

2025年初登場の「月夜のおさつバター 黒ごま入り」は、さつまいも風味のアイクリームに、ほんのり塩味のバター風味リボンを合わせた。サーティワンで初めて「黒ごまクリスプ」を使用。黒ごまのカリカリ食感と香ばしい香りがアクセントとなっている。10月1日から販売を開始し、なくなり次第終了。

サーティワン「月夜のおさつバター 黒ごま入り」

◆マジカルミントナイト

ハロウィンの夜をイメージしたフレーバー。ビターチョコレートとミントのアイスクリームを組み合わせ、パチパチ弾けるポップロックキャンディを混ぜ込んだ。

サーティワン「マジカルミントナイト」

◆魔女のトリック

魔女のいたずらをモチーフにしたフレーバー。紫･赤･白の色鮮やかなシャーベットは、紫色が赤りんご味で、赤色がグレープ風味と、見た目と色が逆転した味わい。

サーティワン「魔女のトリック」

◆コットンキャンディ

カラフルな甘い綿菓子をイメージしたフレーバー。ピンクとパープルの2色カラーで、鮮やかな見た目に仕上げた。

サーティワン「コットンキャンディ」

〈サンデーなどカップ入り商品も展開〉

このほかにも、好きなフレーバーのアイスにさまざまなトッピングを組み合わせたカップ入り商品も展開。スイートポテトに好みのアイス2個を合わせた「カラメルスイートポテトにゃんデー」、好きなアイスクリーム2個を選べる「にゃブルカップ」、黒猫を模したココアビスケットをのせた「おかしにゃ チョコレートにゃんデー」、黒猫のチョコをトッピングした「にゃろうぃん ハッピーフレンズ くろねこ」の4種を取りそろえる。

いずれも販売期間は10月1日〜10月31日。ただし、なくなり次第終了となる。

◆カラメルスイートポテトにゃんデー(760円)

好きなポップスクープのアイスクリーム2個に、ホイップクリームを絞り、ホクホクのスイートポテトをまるごと1個のせたサンデー。加えて、サクサク食感のいもけんぴもトッピングし、カラメルソースをかけている。

カラメルスイートポテトにゃんデー

◆にゃブルカップ

好きなアイスクリーム(スモールorレギュラー)2個を選べる商品。黒ねこピック(全31種類ランダム)を飾って提供する。価格は、スモールダブル510円、レギュラーダブル760円。

サーティワン「にゃブルカップ」

◆おかしにゃ チョコレートにゃんデー(560円)

好きなスモールサイズのアイスクリーム1個に、ホイップクリームを絞り、ココアビスケットを割って猫のシルエットにトッピングした。そこに、肉球をかたどったチョコレートをのせ、チョコレートシロップとカラースプレーをかけて仕上げる。

おかしにゃ チョコレートにゃんデー

◆にゃろうぃん ハッピーフレンズ くろねこ(450円)

好きなキッズサイズのアイスクリーム1個に、ホイップクリームやカラースプレー、黒猫のチョコをトッピングした。

にゃろうぃん ハッピーフレンズ くろねこ

〈限定の黒ねこポーチが付くセットも〉

そのほか持ち帰り用商品には、オリジナルの黒ねこポーチが付属する「スペにゃるセット」、限定デザインの箱に入った「にゃろうぃん バラエティボックス」を販売する。いずれも販売期間は10月1日〜10月31日。ただし、なくなり次第終了。

◆黒ねこポーチ付き スペにゃるセット

好きなアイスクリーム(スモールorレギュラー)8個を、黒ねこデザインの箱でテイクアウトできるセット。手触りの良い起毛素材を使ったオリジナルの黒ねこポーチ付き。価格は、スモール2,650円、レギュラー3,210円。

黒ねこポーチ付き スペにゃるセット

サーティワン「黒ねこポーチ付き スペにゃるセット」のポーチ

◆にゃろうぃん バラエティボックス

“個数が増えるとおトクが増える”バラエティボックス(6個･8個)も、ハロウィン限定デザインで登場。

6個入りは、黒ねことキャラクターに変身したフレーバーがハロウィンの満月の夜を楽しんでいるデザイン。ボックスに描かれたお題の黒ねこを探すクイズ付き。価格は、スモール6個1,870円、レギュラー6個2,310円。

8個入りは、甘いお菓子がたくさん描かれたハロウィンらしいデザイン。黒ねこが何匹いるかを探すクイズが付いている。価格は、スモール8個2,380円、レギュラー8個2,940円。

にゃろうぃん バラエティボックス

〈ハロウィン当日はキットカットを配布〉

10月31日のハロウィン当日は、来店のうえ購入した人にチョコレート菓子「キットカット」をプレゼントする。数量限定で、なくなり次第終了。デリバリーは対象外。

ハロウィン当日はキットカットを配布

また、小学生までの子ども限定で提供しているサービス「サーティワン パスポート」のポイントシールがハロウィン仕様となる。「サーティワン パスポート」は、来店･購入時に小学生までの子ども1人につき1冊プレゼントしており、ポイントを貯めるとオリジナルシールやトッピングがもらえる。10月1日からのハロウィン期間中は、商品の購入でもらえるポイントシールをハロウィンバージョンで提供する。シールはなくなり次第終了。

「サーティワン パスポート」ハロウィン限定シール