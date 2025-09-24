NY原油先物11月限（WTI）（終値） 1バレル＝63.41（+1.13+1.81%） ロシアの戦闘機がエストニアの領空を侵犯した問題で、西側各国の対応が警戒されることが引き続き相場を押し上げた。ウクライナを舞台としたロシアと北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国の衝突が意識されている。ただ、ロシアは領空侵犯を否定している。 イラン最高指導者のハメネイ師が米国との核開発協議を停止することを発表し、ウラン濃縮を継続す