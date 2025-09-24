この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、パートタイマー・N(@N56000333)さんの思わずクスッと笑ってしまう投稿です。子育て中は子どもにも理解してもらえるような言葉や言い方にするように気をつけるものですよね。子育て期間が終わればもうそうする必要はないのですが、母にとって娘はいつまで経っても子どもの時のままなのだなということを改めて実感させてくれる、ほっこりとした