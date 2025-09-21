南アフリカのアーティスト、ラルフ・ジマン氏の手により、退役したソ連のミグ２１戦闘機は精巧な芸術作品へと変貌（へんぼう）した/Ralph Ziman（ＣＮＮ）南アフリカ最大都市ヨハネスブルク出身の芸術家ラルフ・ジマン氏は、１３〜１４歳ごろ、初めて銃を突きつけられたと振り返る。１９７０年代半ば、地元にあるショッピングモールの外で友人と一緒にいた時のことだった。一緒にいた仲間の誰かが、その男の恋人に不快な視線を向け