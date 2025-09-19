【キングダム 第6シリーズ】 放送開始日：10月4日より毎週土曜24時10分～ 放送局：NHK総合 最速配信：Lemino、アニメタイムズ（Amazon Prime Videoチャンネル）、Netflixにて10月5日より毎週日曜12時～ アニメ「キングダム」第6シリーズが、NHK総合にて10月4日24時10分より放送開始となる。最速配信はLemino、アニメタイムズ（Amazon Prime Vi