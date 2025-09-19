【キングダム 第6シリーズ】 放送開始日：10月4日より毎週土曜24時10分～ 放送局：NHK総合 最速配信：Lemino、アニメタイムズ（Amazon Prime Videoチャンネル）、Netflixにて10月5日より毎週日曜12時～

アニメ「キングダム」第6シリーズが、NHK総合にて10月4日24時10分より放送開始となる。最速配信はLemino、アニメタイムズ（Amazon Prime Videoチャンネル）、Netflixにて10月5日12時より実施される。

本作は「週刊ヤングジャンプ」で連載されている原泰久氏のマンガが原作。累計発行部数は1億1千万部を突破している。

第6シリーズでは趙国の天才軍師・李牧に対抗するため、王翦、桓騎、楊端和率いる三軍による連合軍を結成。さらに信の「飛信隊」、蒙恬の「楽華隊」、王賁の「玉鳳隊」が独立遊軍として戦いに加わる。

「キングダム 第6シリーズ」詳細

【TVアニメ「キングダム」第6シリーズ本予告第2弾】【「キングダム 第6シリーズ」あらすじ】

紀元前、中国西方の秦国（しんこく）。「天下の大将軍」を目指す元・下僕の信（しん）は、誰も成し遂げたことのない「中華統一」による乱世の終結を願う秦王・嬴政（しんおう・えいせい）と志を同じくし、秦軍所属の「飛信隊（ひしんたい）」隊長として戦場に身を置いていた。

一方、政敵であった相国・呂不韋（りょふい）から国の実権を取り戻した嬴政は、軍総司令・昌平君（しょうへいくん）や法家・李斯（りし）らの協力のもと、中華統一による新たな「法治国家」建国の実現に向け動き始める。

進攻を目論む秦軍は、新拠点「黒羊丘（こくようきゅう）」から趙国（ちょうこく）西部の攻略を狙う。しかし、秦国による中華統一の動きを危険視し、いち早く対策を講じた趙国の天才軍師・李牧（りぼく）の戦略により計画を阻まれることになる。

これに対し昌平君は、趙国王都・邯鄲（かんたん）近くの都市・鄴（ぎょう）を攻める奇策を提案。

李牧に対抗するため、優れた軍略家である王翦（おうせん）、そして、桓騎（かんき）、楊端和（ようたんわ）率いる三軍による連合軍が結成される。

さらに、大きな期待を寄せられた新世代・信「飛信隊」、蒙恬（もうてん）「楽華隊（がくかたい）」、王賁（おうほん）「玉鳳隊（ぎょくほうたい）」が独立遊軍としてこれに加わる。

鄴をめぐる熾烈な戦いがいよいよ幕を開ける！

