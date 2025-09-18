ホギメディカルは高い。この日朝方、マージャーマーケットの有料会員向け英文記事の配信で、非公開化に向けた検討が進捗していると再度報じられたことについてコメントを発表した。「非公開化の検討を含めた企業価値向上に向けた様々な戦略的選択肢を継続的に検討」しているとした上で「現時点で決定した事実はない」とした。 出所：MINKABU PRESS