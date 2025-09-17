岩井明愛&千怜姉妹のスタッフが公式インスタグラムを更新。先週、オハイオ州で開催された「クローガー・クイーンシティ選手権」の開催中に撮影した写真や動画を投稿した。【動画】「浮いてるようにしか見えない」 岩井明愛のスリックバック【岩井姉妹スタッフの公式Instagramより】1枚目の写真はティーイングエリアで笑顔を浮かべる2ショット。2枚目は明愛がまるで空中を走っているかのように見えるスリックバックを披露する動