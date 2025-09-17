「浮いてるようにしか見えない」 岩井明愛がレベルアップしたスリックバックを披露！
岩井明愛&千怜姉妹のスタッフが公式インスタグラムを更新。先週、オハイオ州で開催された「クローガー・クイーンシティ選手権」の開催中に撮影した写真や動画を投稿した。
【動画】「浮いてるようにしか見えない」 岩井明愛のスリックバック【岩井姉妹スタッフの公式Instagramより】
1枚目の写真はティーイングエリアで笑顔を浮かべる2ショット。2枚目は明愛がまるで空中を走っているかのように見えるスリックバックを披露する動画だ。以前にもインスタで紹介したことがあったが、浮遊感はさらに増してきたように見える。晴天の下、2人でランニングをする動画や、フェアウェイでキャディとストレッチに励む写真。そして大会初日の9月11日には、2001年に起きたアメリカ同時多発テロ事件への追悼の気持ちを込めて、岩井チーム全員が付けた星条旗のリボンの写真を公開した。大会は千怜が15アンダーで5位タイに入ったが、明愛は残念ながら予選落ちとなってしまった。次戦は19日に開幕する「ウォルマートNWアーカンソー選手権」にエントリーしている。投稿を見たファンは「slick backうますぎる」「浮いてるようにしか見えない」と明愛のパフォーマンスを称賛。そして「頑張っている姿が素敵です」「二人の、活躍が楽しみでなりません」「Enjoy the LPGA!!」と熱い声援を送っていた。
