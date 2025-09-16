ニューストップ > スポーツニュース > 「何が足りなかったんだろう」110mハードル5位の村竹ラシッドが泣き… 世界陸上2025 世界陸上 陸上 スポーツニュース・トピックス 日テレNEWS NNN 「何が足りなかったんだろう」110mハードル5位の村竹ラシッドが泣き崩れる 2025年9月16日 22時31分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 世界陸上・男子110ｍハードル決勝で村竹ラシッドが5位入賞となった レース直後、「何が足りなかったんだろうなって」と心境を吐露 「何が今まで間違っていたんだろうって」と泣き崩れた 記事を読む 関連の最新ニュース 世界陸上2025 記事時間 09/16 23:05 110mハードル、村竹ラシッドがメダルに届かず号泣「感動をありがとう」 記事時間 「何が足りなかったんだろう」110mハードル5位の村竹ラシッドが泣き崩れる 記事時間 09/16 16:45 デュプランティス、かすれ声で日本のTV出演 理由はカラオケ おすすめ記事 「ティファール」電気ケトル約418万台無償交換…発火の恐れ2021年10月から2024年7月製造28モデル60製品 2025年9月16日 19時54分 イチロー氏の自宅に強盗が侵入 夫人が催涙スプレーかけられるも寝室への侵入を防ぐ＝米報道 2025年9月16日 11時23分 声優・花澤香菜 生番組で離婚イジられ絶叫「うるせえなぁ、この野郎！」 2025年9月16日 13時26分 「興行イベントと言われても仕方ない」中山美穂お別れ会で“消えた香典”疑惑が浮上し…所属事務所と遺族の間で深刻トラブルが起きていた 2025年9月16日 16時0分 『ハリー・ポッター』ハーマイオニー＆ドラコのファンフィクから生まれた小説が巨額オファーで映画化決定 2025年9月11日 20時58分