全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・大久保の冷麺の店『板橋（バンギョ）冷麺』です。歯切れのよさがクセになる本店はソウルから少し離れた地方都市にある創業40年以上の老舗。新大久保は1950年代にロッテの工場ができたことから韓国街として栄えたということは読者の皆さんもご存知でしょう。とはいえ「板橋冷麺」はそんな新大久保ではなく総武線の大久保が最寄り駅。あ