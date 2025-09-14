札幌・豊平警察署は2025年9月14日、建造物侵入の疑いで札幌市厚別区の無職の男（75）を現行犯逮捕しました。男は9月8日、パチンコ店側から出入り禁止にされていたのにも関わらず、9月14日午前11時過ぎに、正当な理由がないのに、店に侵入した疑いが持たれています。警察によりますと、男はこのパチンコ店で過去に迷惑行為をしていたため、店が出入り禁止にしていたということです。従業員が「出入り禁止にしている者が店に来て帰ら