Æüº¢°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¡Ö¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡×¡£ºòº£¤Ï¿Í´ÖÍÑ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¡ÖÌÓÊÂ¤ß¤Î¥Ä¥ä¤ò²þÁ±¡×¡Ö´ØÀá¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤Ê¤É¡¢»ô¤¤¸¤¤Ë¸þ¤±¤¿Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°¦¸¤¤ÈÊë¤é¤¹»ô¤¤¼ç¤ÎÃæ¤«¤é¤Ï¡Ö¸¤¤Ë¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¤«¤¨¤Ã¤Æ³²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤éÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¡¢»¿ÈÝ¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£°¦¸¤¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¸¤ÍÑ¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡×¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×