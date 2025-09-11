ボルフスブルクは10日、今夏にマンチェスター・ユナイテッドを退団したデンマーク代表MFクリスティアン・エリクセン(33)を獲得したことを発表した。背番号は「24」に決定。契約期間は2027年までとなる。エリクセンは過去にアヤックス、トッテナム、インテルで活躍。2021年6月のEURO2020の試合中に心停止で倒れ、植え込み型除細動器(ICD)を装着する手術を受けた。しかし、イタリアの規定でICD装着でのプレーは認められず、2021