東京午前のドル円は１４７円前半から半ばで小動き。来週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控えてこう着感が強い。年内の米利下げ回数や、来年に向けての米金融政策見通しなど、注目すべき点は多い。本日は８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表も予定されている。 クロス円の動意も目立たず、ユーロ円は１７２円半ば、ポンド円は１９９円半ば、豪ドル円は９７円半ばで推移。ただ、豪ドル円は先月末から堅調