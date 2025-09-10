NY株式9日（NY時間16:24）（日本時間05:24） ダウ平均45711.34（+196.39+0.43%） S＆P5006512.61（+17.46+0.27%） ナスダック21879.49（+80.79+0.37%） CME日経平均先物43390（大証終比：-170-0.39%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。手掛かり材料に乏しい中、明日の生産者物価指数（ＰＰＩ）、明後日の消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表待ちの雰囲気に変化はない。 先週金曜日