ただ食べるだけでなく、音まで楽しむ「ASMR」がSNSで話題です。なかでも「ザクザク」という音は心地良く、聴いているだけで食欲をそそります。今回は、そんなザクザク食感を実際に味わえる人気レシピをデザートからごはんまで幅広く集めました。【人気No1】ザクザクチョコバーザクザクの歯応えがおいしいチョコバー。市販のプレーンクッキーに卵、粉糖などを混ぜるため、一から生地を作るより簡単です。カラフルなチョコスプレーや