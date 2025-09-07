元FC東京FWルーカス氏の息子であるFWペドロ・セベリーノが6日、セリエB(ブラジル2部)のボタフォゴSP対アトレチコ・パラナエンセでキックオフセレモニーに登場した。ペドロは3月に交通事故に遭い、一時は脳死の可能性も浮上する重篤な状態になっていた。19歳のペドロはボタフォゴSP U20からレッドブル・ブラガンチーノのアカデミーへ期限付き移籍しているが、3月に高速道路で交通事故に遭った。重傷により一時は脳死判定プロト