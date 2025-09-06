犬の平均寿命は何歳？ 犬の平均寿命は一般的に14歳くらいと言われていますが、体の大きさや犬種によって大きく異なります。 超小型犬または小型犬は14～15歳 中型犬は13歳 大型犬は12歳程度 超大型犬は10歳 また、純血種よりも雑種の方が健康で長生きしやすい傾向があります。 ただしこれはあくまで統計上の平均値であり、犬種によっては平均寿命が8歳と短命なケースもあります。さらに、生活環境や