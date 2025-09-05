甘いマスクで大変な人気を誇るイギリス人俳優オーランド・ブルーム（48）が、間もなく公開されるボクシング映画『ザ・カット』で変貌した姿を見せた。本作で20キロ以上の減量に挑む主人公を演じた彼は、実生活でも過酷ダイエットを決行。すると極端な食事制限により、身体的にも精神的にもボロボロに。妄想や睡眠障害にも悩まされ、「最悪な人間になっていたと思う」と当時を振り返っている。◆栄光を取り戻すため、型破りな減