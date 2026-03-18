タレントの森崎アリスさん（34）が、2026年3月15日にインスタグラムを更新。ダイエット後にリバウンドしていたことを告白した。「＃悲しすぎて涙も出ない」森崎さんは2024年1月放送のバラエティー番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。プラスサイズモデルとして活動し、一時は体重が110キロにのぼったが、食事制限やダンスなどのダイエットに取り組み、1年半で58キロに。52キロの減量に成功したことを明かしていた