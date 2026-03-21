“食べ残し”に批判が殺到した投稿が波紋を広げている。歌手ミナの義姉として知られるパク・スジが公開した食事動画が、思わぬ議論を呼んだ。【写真】ミナ、50代とは思えない“全盛期ボディ”パク・スジは最近、自身のSNSストーリーに「ご飯は半分だけ！良いランチを」とコメントし、食事の動画を公開した。動画の中で彼女は、飲食店でご飯やスープ、各種おかずを半分以上残したまま食事を終え、ダイエットドリンクを飲む様子を見