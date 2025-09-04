ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 造幣局がドラゴンボール貨幣の販売を発表 連載40年記念で数量限定発… ドラゴンボール 時事ニュース 共同通信 造幣局がドラゴンボール貨幣の販売を発表 連載40年記念で数量限定発売 2025年9月4日 18時53分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 連載開始から40周年を迎えた人気漫画「ドラゴンボール」 造幣局は4日、記念の貨幣セット2種類を数量限定で販売すると発表した はがきか造幣局オンラインショップで5〜25日に受け付けるとのこと 記事を読む おすすめ記事 レンタカー店の車が返却されず、外国人に売り捌かれ… 被害者困惑「あり得ない。残債300万円もあるのに」 2025年9月4日 6時50分 間違えて自宅解体された高身長芸人「子供を保育園に送って帰ってきたら」壁も窓も「バッチバチに」壊され→その後の対応にもガチギレ 2025年9月4日 19時22分 「短冊を書いてすぐに亡くなっているので、遺書だったんじゃないか」母親が悲痛な心境語る 中学３年の男子生徒自死 大阪市教委がいじめの「重大事態」として調査 2025年8月29日 13時10分 ファミマと江頭2:50「豚肉入りポテチ」を説明せず、イスラム教徒に食べさせた可能性が浮上 2025年9月4日 17時0分 全長4m！ 日産「マーチ」復活に期待の声！ めちゃ懐かしい“丸目デザイン”採用に「めっちゃ欲しい…日産の未来は明るい！」の大反響！ 超進化した“最新コンパクトカー”新型「マイクラ」欧州モデルとは！ 2025年9月4日 21時10分