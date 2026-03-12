アニメ「遊☆戯☆王」の公式Xアカウントおよび公式サイトが2026年3月11日、米国ホワイトハウスの公式Xアカウントによる映像の無断使用について声明を発表した。「当該知的財産の使用を許諾した事実もございません」「遊☆戯☆王」公式は「米国ホワイトハウスの公式Xアカウントにおいて、アニメ『遊☆戯☆王』シリーズの映像が、権利者の許諾なく使用されている投稿が確認されました」と報告した。その上で、「本件については、原作