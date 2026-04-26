2週間以上にわたる捜索活動の末、遺体で発見された当時小学5年生の安達結希くん（11）。死体遺棄容疑で逮捕されたのは、義父の安達優季容疑者（37）だった。「衝動的に首を絞めて殺した」「学校に寄った後、別の場所で殺害した」といった趣旨の供述もしているという。知人の誰もが"真面目"と評する安達容疑者が抱えていた心の闇とは──。【写真】同じ職場内で、結婚離婚、再婚と繰り返した安達容疑者、エメラルドグリーンの池