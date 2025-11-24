漫画『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）初の全世界キャラクター人気投票「DRAGON BALL THE ONE」の途中結果が発表された。20日正午から投票がスタートし、1stステージの途中結果が発表され、ネット上では驚きの声があがっている。【画像】ブルマより人気高い女キャラ！？『ドラゴンボール』人気投票の途中結果気になる1位は孫悟空、2位はベジータ、3位は孫悟飯、4位はベジット、5位はピッコロがランクイン。6位はトランクス（