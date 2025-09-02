エバートンが新時代に突入した。８月24日に行なわれたエバートン対ブライトンのプレミアリーグ第２節。エバートンにとって今季初のホームゲームとなったこの試合で、新本拠地「ヒル・ディキンソン・スタジアム」がついに扉を開いた。スタジアムが位置するのは、リバプール市内北部のヴォクスホール地区。かつて商業港だったブラムリー・ムーア・ドック跡地に建設された。この新しい聖地の誕生は、クラブにとって長年の夢だっ