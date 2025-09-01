º£Ç¯¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤ÈÇß±«ÌÀ¤±¤Î³ÎÄêÃÍ¤¬1ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ï²áµî3ÈÖÌÜ¤ÎÁá¤µ¤È¤Ê¤ëÇß±«Æþ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢²áµîºÇÂ®¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçÊ¬¸©¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤Ï²áµî3ÈÖÌÜ¤ÎÁá¤µÇß±«ÌÀ¤±¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂ®¡¢´ü´Ö¤Ï42Æü´Ö¤È³ÎÄê µ¤¾ÝÄ£¤Ï1Æü¡¢Á´¹ñ¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤ÈÇß±«ÌÀ¤±¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£Ç¯¤Î³ÎÄêÃÍ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ÎÃæ¤Ç¸©Æâ¤ò´Þ¤à¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤ÏÅö½é6·î8Æü¤´¤í¤¬Çß±«Æþ¤ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ÎÄêÃÍ¤Ç¤Ï23ÆüÁá¤¯¤Ê