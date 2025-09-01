郵政博物館にて、企画展『終末のワルキューレ』を2025年10月4日(土)から12月14日(日)まで開催します。 郵政博物館 企画展『終末のワルキューレ』 郵政博物館にて、企画展『終末のワルキューレ』を2025年10月4日(土)から12月14日(日)まで開催。本展は、アニメ『終末のワルキューレ』に登場するキャラクターのモデルとなった神々や歴史上の人物たちの姿について、古今東西の切手に描かれた図像から登場人物と神々の