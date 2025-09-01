G3・新潟記念8月31日に新潟競馬場で行われたG3・新潟記念（3歳上オープン、芝2000m）で、表彰式のプレゼンターを務めた大河女優に反響が広がっている。グリーンのドレスを纏った佇まいにネット上では「美しい…」「素敵すぎる」と、ファンから喝采が相次いだ。艶やかな姿に視線が集中した。表彰式に現れたのは、2025年JRA年間プロモーションキャラクターで、NHK大河ドラマ「光る君へ」で藤原彰子役を演じた見上愛。新潟記念を